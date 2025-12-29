Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество

Фото: GottaGetRaw/Unsplash

Метро в Петербурге будет работать без перерывов в новогоднюю и в рождественскую ночи. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Интервал движения поездов составит до 10 минут. Наземный транспорт также останется доступным в ночное время, но только на нескольких маршрутах. Время ожидания рейса — до получаса.

Транспорт будет курсировать, в частности, между центром Петербурга и такими районами, как Колпино, Пушкин, Зеленогорск, Сестрорецк, Ломоносов, Кронштадт, Красное Село, Петергоф, Металлострой и Парголово.

Горожане, как пообещали власти, смогут добраться до станций метро и до магистралей густонаселенных микрорайонов. Среди последних — Уткина Заводь, проспект Ветеранов, Дальневосточный проспект, проспект Просвещения и другие.

«Город подготовил большую праздничную программу. Создаем необходимые условия, чтобы петербуржцы и гости Северной столицы могли комфортно добраться до мест проведения мероприятий, посетить родных и друзей, а верующие в ночь на Рождество — принять участие в богослужениях в православных храмах», — сказали в пресс-службе.

Там же пояснили, что в новогоднюю ночь в городе будут функционировать двадцать автобусных маршрутов, три троллейбусных и четыре трамвайных. В рождественскую же — три автобусных и два троллейбусных.

