Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»

Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»

Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»

Фото: kino-teatr.ru

Умерла певица Татьяна Дасковская, известная как исполнительница песни «Прекрасное далеко». Об этом сообщил «Кино-театр.ру».

Дасковской было 79 лет. Она скончалась 20 ноября. Причины смерти не раскрываются. Артистку похоронили на Заборьевском кладбище, в подмосковном городе Домодедове.

Татьяна Дасковская родилась в 1946 году в Москве. Она отучилась на дирижера хора, а затем начала работать на киностудии имени Горького и на «Мосфильме». Певица озвучила более 200 фильмов.

Среди исполненных ею композиций — «Будь со мной» из картины «Вера, Надежда, Любовь», «Прекрасное далеко» из «Гостьи из будущего», а также песни из лент «Лиловый шар», «Одиноким предоставляется общежитие», «Жили три холостяка».

В 1999 году Дасковская переехала в Германию. Там она продолжала работать в качестве вокалистки и выступала в музыкальном театре.

