Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»

Умерла певица Татьяна Дасковская, известная как исполнительница песни «Прекрасное далеко». Об этом сообщил «Кино-театр.ру».
Дасковской было 79 лет. Она скончалась 20 ноября. Причины смерти не раскрываются. Артистку похоронили на Заборьевском кладбище, в подмосковном городе Домодедове.
Татьяна Дасковская родилась в 1946 году в Москве. Она отучилась на дирижера хора, а затем начала работать на киностудии имени Горького и на «Мосфильме». Певица озвучила более 200 фильмов.
Среди исполненных ею композиций — «Будь со мной» из картины «Вера, Надежда, Любовь», «Прекрасное далеко» из «Гостьи из будущего», а также песни из лент «Лиловый шар», «Одиноким предоставляется общежитие», «Жили три холостяка».
В 1999 году Дасковская переехала в Германию. Там она продолжала работать в качестве вокалистки и выступала в музыкальном театре.