Боб Айгер рассказал, что Disney пытался купить бондиану и Twitter

По словам Айгера, студия «чувствовала себя непобедимой». Он вспоминает: «Мы составили список целей. Marvel был одним из них, „Звездные войны“ — другим, Джеймс Бонд — тоже. У нас был список, и я решил: давайте просто вычеркивать пункты и покупать их все».