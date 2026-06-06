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19-летняя Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». Это ее первая победа на турнире Большого шлема

Афиша Daily
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Фото: @rolandgarros

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Для российской теннисистки это первый титул на турнире Большого шлема.

В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился 1 час 22 минуты. Андреева стала самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 1992 года — тогда титул завоевала 18-летняя Моника Селеш.

Видео:&nbsp;@rolandgarros

Победа Андреевой — это также первый российский титул на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде с 2014 года, когда победила Мария Шарапова. До нее «Ролан Гаррос» выигрывали Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

Видео: @rolandgarros

Завтра пройдет финал мужского «Ролан Гаррос». За звание чемпиона поборются немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли.

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