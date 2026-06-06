«Devil May Cry» от Netflix завершится после третьего сезона

Шанкар рассказал, что структура сериала была продумана с самого начала и вдохновлена знаменитой поэмой Данте «Божественная комедия». Первый сезон был посвящён «Аду», второй — «Чистилищу», а третий расскажет о «Рае». Вместе они образуют так называемую сагу The Force Edge Saga.