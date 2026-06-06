Фанаты Макса Коржа устроили масштабный салют в Стамбуле перед концертом

Концерт Макса Коржа состоится в Стамбуле 6 июня в 18.00. Для поклонников из стран СНГ это стало долгожданной возможностью увидеть музыканта в стране с безвизовым режимом, поэтому тысячи фанатов начали приезжать в город еще за несколько дней до выступления.