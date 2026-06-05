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Генри Кавилл и Кевин Харт снимутся в шпионской комедии. Ее выпустит Netflix

Афиша Daily
Фото: GQ/YouTube

Британский актер Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак») снимется с американским комиком Кевином Хартом («Очень страшное кино 3», «Джуманджи: Зов джунглей») в новой комедии Netflix. Об этом сообщил Variety.

Артисты сыграют соперничающих шпионов, чьи пути перескаются на курсах подготовки к родам. Двойная жизнь агентов сталкивается неожиданно смешным и опасным образом.

Над пока безымянным проектом будут работать компании 21 Laps Шона Леви и Maximum Effort Райана Рейнольдса. Режиссером фильма станет МакДжи. Сценаристами будут Адам и Аарон Ни («Властелины Вселенной»), а также Джонатан Троппер.

В основу картины ляжет рассказ Шон Льюиса. Харт выступит продюсером через свою компания Hartbeat наряду с Люком Келли-Клайном и Брайаном Смайли. Леви, Рейнольдс, Дэн Левин и Эмили Моррис, Джордж Дьюи и Патрик Гуинг также войдут в продюсерскую команду.

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