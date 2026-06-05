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В Москве заработает первый центр ментального здоровья для подростков

Афиша Daily
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Центр ментального здоровья в Таганском районе. Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

В этом году в Москве отроется первый центр ментального здоровья для подростков. Об этом сообщила на ПМЭФ заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Вечерняя Москва».

Аналогичные центры для взрослых функционируют в столице уже два года. По словам Раковой, за это время помощь в них получили более 50 тыс. человек.

В центрах ментального здоровья пациентов принимают психотерапевты и психологи, а сами учреждения работают в связке с городскими поликлиниками. Обратившимся помогают снять тревожные состояния и адаптироваться к разным жизненным ситуациям.

«Часто люди чувствуют недомогание, сдают анализы, ходят по врачам, но никаких физиологических патологий у них не обнаруживают. Это могут быть признаки психосоматических расстройств, при которых необходима специализированная помощь», — пояснила заммэра.

Она отметила, что среди посетителей 80% составляют женщины. В числе самых распространенных жалоб на первой консультации — психосоматические нарушения, хронические болевые расстройства, депрессии, фобии, панические атаки и повышенная тревожность.

«Учитывая, что спрос на центры большой, в этом году мы запускаем еще два: один — для взрослого населения и впервые — для подростков», — сказала заммэра.
 

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