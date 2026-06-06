Умер актер Энтони Хэд, звезда сериалов «Баффи» и «Тед Лассо»

В возрасте 72 лет умер британский актер Энтони Хэд. Об этом сообщили дочери артиста — актрисы Эмили и Дейзи Хэд. По их словам, актер ушел из жизни после осложнений, вызванных пневмонией, находясь рядом с семьей.