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Умер актер Энтони Хэд, звезда сериалов «Баффи» и «Тед Лассо»

Афиша Daily
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Фото: Apple TV

В возрасте 72 лет умер британский актер Энтони Хэд. Об этом сообщили дочери артиста — актрисы Эмили и Дейзи Хэд. По их словам, актер ушел из жизни после осложнений, вызванных пневмонией, находясь рядом с семьей.

Энтони получил мировую известность после роли Руперта Джайлза в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров». Он также запомнился зрителям по сатирическому проекту «Маленькая Британия».

В последние годы Хэд пережил новую волну популярности благодаря сериалу «Тед Лассо», в котором исполнил роль Руперта Мэнниона — бывшего мужа Ребекки Уэлтон и одного из главных антагонистов истории.

За свою карьеру Энтони Хэд сыграл десятки ярких ролей на телевидении. Среди самых известных проектов с его участием — «Мерлин», «Доктор Кто», «Бриджертоны», «Родина», «Моя семья», «Джонатан Крик» и «Призраки».

Соавтор «Маленькой Британии» Мэтт Лукас назвал Хэда выдающимся артистом и невероятно добрым человеком, а писатель Харлан Кобен отметил его талант, харизму и способность приносить радость каждому, кто его окружал.

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