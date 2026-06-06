Hulu снимет сериал по культовой комедии «Кабельщик» с Джимом Кэрри

Hulu заказал пилотный эпизод сериала, вдохновленного культовой черной комедией «Кабельщик» с Джимом Кэрри. Об этом сообщает Deadline.
Главные роли в новом проекте исполнят звезды сериала «Новенькая» Джейк Джонсон и Деймон Уэйанс-младший, которые также выступят исполнительными продюсерами.
Новость появилась в год тридцатилетия оригинального фильма Бена Стиллера, вышедшего летом 1996 года. При этом авторы подчеркивают, что речь идет не о ремейке, а о новом взгляде на историю, навеянной оригиналом.
Сценарий пилота написали Роб Розелл («В Филадельфии всегда солнечно») и дуэт Джо Пьярулли с Луаном Томасом («Кобра Кай»). Они также станут шоураннерами проекта. Сюжет перенесет историю в реалии 2026 года.
В мире стриминговых сервисов и алгоритмов забытый всеми кабельщик Чип Дуглас (Джейк Джонсон) живет в одиночестве, пока не получает вызов от Стивена Стивенса (Деймон Уайанс-младший), который хочет вновь подключить кабельное телевидение. Неожиданная встреча пробуждает у Чипа воспоминания о дружбе, которую он никогда не забывал.
Оригинальный фильм рассказывал о странном кабельщике Чипе Дугласе, который навязывает дружбу своему клиенту Стивену Стивенсу. Картина собрала более 100 млн долларов в мировом прокате.