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Hulu снимет сериал по культовой комедии «Кабельщик» с Джимом Кэрри

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Columbia Pictures

Hulu заказал пилотный эпизод сериала, вдохновленного культовой черной комедией «Кабельщик» с Джимом Кэрри. Об этом сообщает Deadline.

Главные роли в новом проекте исполнят звезды сериала «Новенькая» Джейк Джонсон и Деймон Уэйанс-младший, которые также выступят исполнительными продюсерами.

Новость появилась в год тридцатилетия оригинального фильма Бена Стиллера, вышедшего летом 1996 года. При этом авторы подчеркивают, что речь идет не о ремейке, а о новом взгляде на историю, навеянной оригиналом.

Сценарий пилота написали Роб Розелл («В Филадельфии всегда солнечно») и дуэт Джо Пьярулли с Луаном Томасом («Кобра Кай»). Они также станут шоураннерами проекта. Сюжет перенесет историю в реалии 2026 года.

В мире стриминговых сервисов и алгоритмов забытый всеми кабельщик Чип Дуглас (Джейк Джонсон) живет в одиночестве, пока не получает вызов от Стивена Стивенса (Деймон Уайанс-младший), который хочет вновь подключить кабельное телевидение. Неожиданная встреча пробуждает у Чипа воспоминания о дружбе, которую он никогда не забывал.

Оригинальный фильм рассказывал о странном кабельщике Чипе Дугласе, который навязывает дружбу своему клиенту Стивену Стивенсу. Картина собрала более 100 млн долларов в мировом прокате.

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