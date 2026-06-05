ФИФА внедрит ИИ для борьбы с хейтерскими комментариями во время Чемпионата мира

«Наш ИИ работает на всех языках мира, включая азбуку Морзе и клингонский, которые мы протестировали. Это не шутка. Он понимает культурные отсылки и нюансы. Ненависти может быть в десять раз больше, так и будет, потому что чемпионат пройдет в США, но ИИ может с этим справиться. Это технология во благо», — подчеркнул соучредитель и гендиректор Respondology Эрик Суэйн.