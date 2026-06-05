ФИФА внедрит ИИ для борьбы с хейтерскими комментариями во время Чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) будет использовать искусственный интеллект для борьбы с оскорблениями в соцсетях во время Чемпионата мира. Об этом сообщил The Guardian.
Организация предложила национальным федерациям бесплатно воспользоваться специально созданным инструментом для блокировки хейтерских сообщений Respondology. Он позволяет ограничивать видимость комментариев, содержащих расистские, гомофобные и женоненавистнические высказывания.
Сервис уже используют некоторые клубы Премьер-лиги, в том числе «Тоттенхэм». Технология фильтрует унизительные и оскорбительные комментарии по 30 тыс. ключевых слов на платформах Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X и Threads*.
Вредоносные сообщения скрывают менее чем за две секунды. Автор при этом по-прежнему может видеть свои посты, но не знает, что другим пользователям они недоступны.
ФИФА в перспективе может ограничить для людей, которых «поймала» система, возможности по покупке билетов. Будут ли введены ограничения уже на Чемпионате мира 2026 года, неясно.
«Наш ИИ работает на всех языках мира, включая азбуку Морзе и клингонский, которые мы протестировали. Это не шутка. Он понимает культурные отсылки и нюансы. Ненависти может быть в десять раз больше, так и будет, потому что чемпионат пройдет в США, но ИИ может с этим справиться. Это технология во благо», — подчеркнул соучредитель и гендиректор Respondology Эрик Суэйн.
Respondology появилась в ответ на шквал расистских и сексистских комментриев в адрес теннисистки Серены Уильямс, которая в 2019 году опубликовала фото с новорожденным ребенком с Открытого чемпионата США. Сейчас среди клиентов сервиса — команды НФЛ, гоночная ассоциация Nascar, бренд Marks & Spencer. В футбол технология пришла после того, как игроки сборной Англии Букайо Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо столкнулись с оскорблениями на Евро-2020.
* Instagram, Facebook и Threads принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.