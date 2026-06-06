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Несколько штатов США готовят иск против сделки Paramount и Warner Bros.

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Dmitry Kropachev/Unsplash

Несколько американских штатов, среди которых Калифорния и Нью-Йорк, готовят судебный иск, который может заблокировать сделку по покупке Warner Bros. компанией Paramount Skydance стоимостью около 110 млрд долларов.

По данным источников Reuters, иск планируют подать в ближайшие недели. Он станет одним из самых масштабных шагов со стороны региональных властей США в сфере антимонопольного регулирования за последние годы.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта ранее раскритиковал федеральные власти за недостаточную активность в вопросах контроля крупных сделок. После объявления о покупке Warner Bros. он пообещал провести собственную проверку соглашения. На фоне новостей о возможном судебном разбирательстве акции Warner Bros. снизились почти на 4%, а бумаги Paramount потеряли около 7%.

Эксперты отмечают, что даже если иск в итоге не приведет к отмене сделки, он способен существенно затянуть процесс ее закрытия. Для Paramount это не очень хорошо, так как ранее компания уже согласилась выплачивать акционерам компенсацию за каждый день задержки после октября. По оценкам, сумма таких выплат может достигать 6,9 млн долларов в сутки.

В настоящее время сделку также изучает Министерство юстиции США. Ведомство запросило информацию о том, как объединение двух медиагигантов повлияет на производство фильмов, рынок стриминговых сервисов, права на контент и кинотеатральный бизнес.

В Paramount уверены, что слияние усилит конкуренцию в индустрии и позволит эффективнее противостоять крупнейшим игрокам рынка, включая Netflix. Представители компании заявили, что продолжат защищать сделку, которая, по их мнению, принесет пользу зрителям, создателям контента и всей отрасли.

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