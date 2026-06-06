Билл Найи снимется в фильме «Каин» по вселенной «Джона Уика»

Вместе с Найи в фильме снимаются Мейсон Темз («Черный телефон»), Дейкр Монтгомери («Очень странные дела») и Рина Саваяма, которая вернется к роли Акиры. В четвертой части франшизы ее героиня работала в отеле для киллеров «Континенталь» и обвинила Каина в смерти своего отца.