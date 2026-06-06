The Wolf Among Us 2 и новая игра по «Пиле»: что показали на Summer Game Fest

В США прошла летняя игровая презентация Summer Game Fest. Собрали самые интересные и громкие анонсы.
Guild Wars 3
Новая MMORPG от ArenaNet. Подробностей о проекте пока нет, но известно что игра выйдет на ПК и PlayStation 5, а бета-тестирование стартует осенью 2027 года.
The Wolf Among Us 2 и The Wolf Among Us Remastered
Игра, созданная по мотивам комикса Билла Уиллингема, получит продолжение. The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году на ПК. Перед этим состоится релиз The Wolf Among Us Remastered.
Star Wars: Zero Company
Тактическая игра по «Звездным войнам» от Bit Reactor Star Wars: Zero Company получила новый трейлер игрового процесса и камео-сцену с участием Энакина Скайуокера. Star Wars: Zero Company выйдет 27 августа на PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.
Saw: Genesis
Студия Bloober Team готовит многопользовательскую хоррор-игру по мотивам «Пилы». Разработчики отметили, что фанатов ждут ловушки, взрывающиеся головы и море крови.
1666 Amsterdam
Игра от бывшего продюсера Assassin’s Creed Патриса Дезиле в жанре исторической фантастики. Он занимался ее разработкой более десяти лет.
Attack on Titan 3
Третья часть станет самой масштабной в серии игр по манге «Атака титанов». Главным нововведением станут схватки против всех Девяти титанов. Разработчики также обещают интегрировать в игру совершенно новые сюжетные линии. Официальный релиз состоится уже 1 июля на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также на портативной Nintendo Switch 2.