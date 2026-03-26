Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»

Фото: Amazon MGM

Райан Гослинг сыграет главную роль в новом проекте студии Universal Pictures — пока безымянном масштабном фильме от режиссерского дуэта Дэниелов. В него входят Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт. Об этом сообщил Deadline.

Съемки стартуют этим летом в Лос‑Анджелесе, а релиз запланирован на 19 ноября 2027 года. Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что значительная часть актерского состава будет состояться из молодых артистов.

Продюсерами картины выступят Кван, Шайнерт и Джонатан Ванг. От лица студии Universal проект будут курировать Сара Скотт и Жаклин Гарелл.

Гослинг недавно выпустил научно-фантастический фильм «Проект „Конец света“». Он стал крупнейшим кассовым успехом в истории Amazon MGM.

В дальнейшем Гослинг намерен сняться в «Звездных войнах». Кроме того, он ведет переговоры о роли Призрачного гонщика в MCU.

