Райан Гослинг ведет переговоры о роли Призрачного гонщика в MCU

Слухи о кастинге тогда прокомментировал и глава Marvel Кевин Файги, заявив, что «был бы рад найти место для Гослинга в MCU». Актер, в свою очередь, признает, что переговоры «сложные», но «надежда еще жива».
Призрачный гонщик — один из самых мрачных антигероев Marvel, байкер Джонни Блейз, продавший душу дьяволу. Ранее эту роль исполнял Николас Кейдж в двух фильмах 2007 и 2012 годов.
Сам Гослинг сейчас готовится к выходу в другой гигантской франшизе. Фильм «Звездные войны: Истребитель» под руководством Шона Леви выйдет в мае 2027 года. По словам актера, раньше он избегал подобных проектов, но ради этого сценария и видения режиссера решил сделать исключение.