Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз

«Все дело в энтузиазме Шона, его видении и сценарии. Я просто избегал таких вещей, потому что они никогда не казались мне правильными. И я рад, что так поступал, потому что чувствую: это как книга, которую стоило ждать. И это возможность, которая выпадает раз в жизни», — рассказал Гослинг.