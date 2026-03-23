«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года

Научно-фантастический блокбастер «Проект „Конец света“» стал крупнейшим кассовым успехом в истории Amazon MGM. Об этом сообщает Variety.
Фильм с Райаном Гослингом в главной роли собрал 80,5 млн долларов в Северной Америке и 60,4 млн долларов на международных рынках, обеспечив глобальный старт в 140,9 млн долларов.
Этот результат не только побил предыдущий рекорд студии, установленный фильмом «Крид-3» (58 млн долларов), но и стал лучшим дебютом года, опередив «Крик-7». Успех сопровождается высокими оценками критиков (95% на Rotten Tomatoes).
Экранизация бестселлера Энди Вейра («Марсианин») обошлась в 200 млн долларов. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер создали фильм, который зрители называют идеальным для просмотра в IMAX, Dolby (именно эти форматы принесли более половины кассовых сборов).
В центре истории — школьный учитель Райленд Грейс, который стал астронавтом. Однажды герой выходит из комы и понимает, что он находится в одиночестве на космической станции. Мужчина не помнит ни того, кто он такой, ни какую миссию он должен был выполнить.
Постепенно астронавт вспоминает, что его отправили в солнечную систему Тау Кита в 12 световых годах от Земли, чтобы он спас Землю от нового ледникового периода. Тогда Райленд решает во что бы то ни стало выполнить миссию. Для этого ему потребуется вся его научная подготовка и изобретательность.