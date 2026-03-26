Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Netflix представил полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Премьера ожидается 23 апреля.
В мультсериале расскажут о событиях, происходивших между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел». В шоу появятся все ключевые персонажи оригинального сериала.
Эрик Роблес, шоураннер анимационного сериала, сравнивал проект с «потерянным сезоном» оригинального шоу Netflix. Роблес отметил, что, несмотря на анимационный формат, новый сериал будет ощущаться как часть знакомой вселенной.
«Этот материал без проблем можно было бы взять и превратить в игровую версию. Мы хотели вернуться в Хоукинс и сделать так, чтобы это воспринималось как потерянный сезон», — сказал Роблес.
Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы делились, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 1980-е по телевидению. Они отметили, что жанр мультипликации дает абсолютную свободу команде.
Последняя серия «Очень странных дел» вышла 31 декабря. Финал сериала вызвал технические сбои на Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу. 1 февраля Netflix опубликовал первый постер спин-оффа «Очень странных дел».