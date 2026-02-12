Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»

Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 тыс. копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue

Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»

Эрик Роблес, шоураннер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го», сравнил проект с «потерянным сезоном» оригинального шоу Netflix. Все эпизоды появятся на стриминге 23 апреля.

Роблес отметил, что, несмотря на анимационный формат, новый сериал будет ощущаться как часть знакомой вселенной. Его действие разворачивается между вторым и третьим сезонами игрового шоу. Ранее вышел тизер.

«Этот материал без проблем можно было бы взять и превратить в игровую версию. Мы хотели вернуться в Хоукинс и сделать так, чтобы это воспринималось как потерянный сезон», — поделился Роблес.

Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы поделились, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 1980-е по телевидению. Они отметили, что жанр мультипликации дает абсолютную свободу команде.

Последняя серия «Очень странных дел» вышла 31 декабря. Финал сериала вызвал технические сбои на Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу. 1 февраля Netflix опубликовал первый постер спин-оффа «Очень странных дел».

