Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»

Эрик Роблес, шоураннер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го», сравнил проект с «потерянным сезоном» оригинального шоу Netflix. Все эпизоды появятся на стриминге 23 апреля.
Роблес отметил, что, несмотря на анимационный формат, новый сериал будет ощущаться как часть знакомой вселенной. Его действие разворачивается между вторым и третьим сезонами игрового шоу. Ранее вышел тизер.
«Этот материал без проблем можно было бы взять и превратить в игровую версию. Мы хотели вернуться в Хоукинс и сделать так, чтобы это воспринималось как потерянный сезон», — поделился Роблес.
Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы поделились, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 1980-е по телевидению. Они отметили, что жанр мультипликации дает абсолютную свободу команде.
Последняя серия «Очень странных дел» вышла 31 декабря. Финал сериала вызвал технические сбои на Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу. 1 февраля Netflix опубликовал первый постер спин-оффа «Очень странных дел».