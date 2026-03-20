Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд «Дэдпула» и стал самым просматриваемым в истории

Трейлер грядущего фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» установил новый мировой рекорд.
За первые сутки ролик набрал 718,6 млн просмотров, побив предыдущее достижение трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн). Всего за восемь часов он уже набрал 373 млн, обойдя рекорд самого «Дэдпула».
Фильм станет первым сольником Тома Холланда в роли Питера Паркера после финала «Нет пути домой», который собрал почти 2 млрд долларов в мировом прокате. По сюжету спустя четыре года Питер живет в полном одиночестве, стерев себя из памяти близких, и посвящает себя исключительно борьбе с преступностью.
В актерский состав также вошли Зендая, Сэди Синк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Трамелл Тиллман, Майкл Мэндо и Марк Руффало. Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Мировая премьера намечена на 31 июля.