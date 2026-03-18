Джейсон Бейтман снимет криминальный триллер «Смех додо» с Вуди Харрельсоном Сэмом Рокуэллом

Американский актер Джейсон Бейтман («Озарк», «Черный кролик») срежиссирует криминальный триллер «Смех додо». В нем снимутся Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Сэм Рокуэлл («Власть»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Фильм выпустит стриминговый сервис Netflix. Сюжет ленты будет основан на оригинальном сценарии писателя Рая Кертиса. В центре истории окажется фермер Джордж из маленького городка, чей день превращается в кошмар.
Герой обнаруживает труп в зернохранилище и невольно оказывается втянут в хаотичную и неуклюжую попытку замести следы. Ее предпринимает его начальник Денни. Кто из актеров сыграет какую роль, не уточняется.
Бейтман спродюсирует картину через свою компанию Aggregate. Вместе с Бейтманом над проектом будет работать Майкл Костиган. Когда начнутся съемки фильма, неясно. Также пока неизвестно, когда «Смех додо» выйдет на экраны.