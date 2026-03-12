Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей

Почти половина россиянок тратят на подготовку к одному свиданию более 10 000 рублей. При этом большинство мужчин считают, что такие сборы обходятся заметно дешевле. Об этом говорится в совместном исследовании CDEK.Shopping и дейтинг-сервиса Twinby. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».