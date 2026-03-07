Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби

HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников
В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России
Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта
Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»
Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»
Disney закрыл ремейк «Робин Гуда». Режиссер назвал проект «мертвым» и мечтает о независимой версии
Создатель сериала «Клиника» надеется на второй сезон
Сериал «Ночной агент» продлили на четвертый сезон
Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу
13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога
Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»
Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл
Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда
Российские ученые начали разработку негормональных методов лечения акне
Тимоте Шаламе заявил, что до балета и оперы никому нет дела. Актера раскритиковали
В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»
В парке Горького в Москве откроется «Вкусно — и точка» с роботами-официантами
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде
Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях
В России идет разработка восьми съедобных вакцин

Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби

Афиша Daily
Фото: Netflix

Киллиан Мерфи уверен, что полнометражный фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man) — это естественное завершение истории его персонажа Томаса Шелби в этой вселенной. Об этом актер заявил в интервью GamesRadar+ на пресс-конференции в Лондоне.

Обладатель премии «Оскар» поделился своими мыслями о своем последнем появлении в роли Томаса Шелби, спустя 13 лет после премьеры сериала. «Мы давно говорили о создании фильма. Потом мы собирались снять седьмой сезон, но случилась пандемия, и все сорвалось. И тогда фильм наконец-то стал реальностью», — сказал Мерфи.

По словам актера, изначально все хотели понять, смогут ли они создать что-то, что оправдывало бы существование этого фильма и что стало бы достойной заключительной главой для всего шоу. Кроме того, нужно было уложиться в два часа вместо шести.

Полнометражная картина выйдет в ограниченном прокате 6 марта, а 20 марта появится на Netflix. Действие происходит в Бирмингеме в 1940 году на фоне уже начавшейся Второй мировой. Лента расскажет о новом поколении семьи гангстеров. По сюжету Томми отошел от криминальной жизни. Однако его сын, которого играет Барри Кеоган, ведет «Острые козырьки» снова в бой с таким рвением, будто на дворе 1919-й.

«Для меня это точно конец истории персонажа. Я думаю, что Стивен Найт и вселенная „Острых козырьков“ смогут продолжать дальше без меня, я уверен, так и будет. Я играл этого персонажа четверть своей жизни, и это невероятно долго. Но это очень приятно. Нам удалось чего-то добиться с этим сериалом, и каждый сезон становился богаче и глубже, мы никогда не останавливались на достигнутом, что, я думаю, является большим достижением. Прежде всего я хотел бы, чтобы этот фильм стал подарком для фанатов», — заявил Киллиан Мерфи.

Кроме Мерфи и Кеогана в проект вернутся и другие ключевые актеры: Софи Рандл в роли сестры Томми Ады Торн, Стивен Грэм (Хейден Стэгг) и Нед Деннехи (Чарли Стронг). Актерский состав фильма также пополнится звездными новичками: в касте заявлены Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Джей Ликурго. Уже известно, что сериал продлят ещё на два сезона, но в центре сюжета будет новое поколение козырьков.

Оригинальный сериал «Острые козырьки», созданный Стивеном Найтом, стартовал на Би-би-си в 2013 году, позже права на его показ в США приобрел Netflix. Шоу прославилось своим стилем, мрачной атмосферой послевоенного Бирмингема и харизматичными персонажами.

Расскажите друзьям