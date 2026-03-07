Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби

Киллиан Мерфи уверен, что полнометражный фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man) — это естественное завершение истории его персонажа Томаса Шелби в этой вселенной. Об этом актер заявил в интервью GamesRadar+ на пресс-конференции в Лондоне.
Обладатель премии «Оскар» поделился своими мыслями о своем последнем появлении в роли Томаса Шелби, спустя 13 лет после премьеры сериала. «Мы давно говорили о создании фильма. Потом мы собирались снять седьмой сезон, но случилась пандемия, и все сорвалось. И тогда фильм наконец-то стал реальностью», — сказал Мерфи.
По словам актера, изначально все хотели понять, смогут ли они создать что-то, что оправдывало бы существование этого фильма и что стало бы достойной заключительной главой для всего шоу. Кроме того, нужно было уложиться в два часа вместо шести.
Полнометражная картина выйдет в ограниченном прокате 6 марта, а 20 марта появится на Netflix. Действие происходит в Бирмингеме в 1940 году на фоне уже начавшейся Второй мировой. Лента расскажет о новом поколении семьи гангстеров. По сюжету Томми отошел от криминальной жизни. Однако его сын, которого играет Барри Кеоган, ведет «Острые козырьки» снова в бой с таким рвением, будто на дворе 1919-й.
«Для меня это точно конец истории персонажа. Я думаю, что Стивен Найт и вселенная „Острых козырьков“ смогут продолжать дальше без меня, я уверен, так и будет. Я играл этого персонажа четверть своей жизни, и это невероятно долго. Но это очень приятно. Нам удалось чего-то добиться с этим сериалом, и каждый сезон становился богаче и глубже, мы никогда не останавливались на достигнутом, что, я думаю, является большим достижением. Прежде всего я хотел бы, чтобы этот фильм стал подарком для фанатов», — заявил Киллиан Мерфи.
Кроме Мерфи и Кеогана в проект вернутся и другие ключевые актеры: Софи Рандл в роли сестры Томми Ады Торн, Стивен Грэм (Хейден Стэгг) и Нед Деннехи (Чарли Стронг). Актерский состав фильма также пополнится звездными новичками: в касте заявлены Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Джей Ликурго. Уже известно, что сериал продлят ещё на два сезона, но в центре сюжета будет новое поколение козырьков.
Оригинальный сериал «Острые козырьки», созданный Стивеном Найтом, стартовал на Би-би-си в 2013 году, позже права на его показ в США приобрел Netflix. Шоу прославилось своим стилем, мрачной атмосферой послевоенного Бирмингема и харизматичными персонажами.