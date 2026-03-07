Сериал «Ночной агент» продлили на четвертый сезон

Netflix продлил шпионский триллер «Ночной агент» на четвертый сезон. Об этом сообщает Variety.
Анонс состоялся необычным способом. В центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, зазвонил телефон, и случайные прохожие «ответили на звонок», после чего на гигантском экране появилось сообщение о возвращении сериала.
Гэбриэл Бассо вновь исполнит роль агента ФБР Питера Сазерленда, защищающего страну от коррупции в высших эшелонах власти. Создатель шоу Шон Райан пообещал зрителям «еще больше поворотов и острых ощущений».
Третий сезон, вышедший в феврале, завершился на том, что Сазерленд отправился в Стамбул по следу сбежавшего сотрудника казначейства и столкнулся с теневой финансовой сетью и наемными убийцами.
Съемки четвертого сезона впервые пройдут в Лос-Анджелесе. Для города это важное событие на фоне оттока кинопроизводства в другие регионы. Ранее Netflix уже снимал в Лос-Анджелесе такие проекты, как «Никто этого не хочет», «Адвокат Линкольна» и «Грызня».