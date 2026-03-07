Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Создатель сериала «Клиника» надеется на второй сезон
Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу
13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога
Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»
Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл
Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда
Российские ученые начали разработку негормональных методов лечения акне
Тимоте Шаламе заявил, что до балета и оперы никому нет дела. Актера раскритиковали
В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»
В парке Горького в Москве откроется «Вкусно — и точка» с роботами-официантами
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде
Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
Фигуристка Алиса Лю рассказала о преследовании фаната
Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина
Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»
Хоррор A24 «Полутон» выйдет в российский прокат
Горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки. Она тяжело травмировалась на Олимпиаде месяц назад
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве

Сериал «Ночной агент» продлили на четвертый сезон

Афиша Daily
Фото: Netflix

Netflix продлил шпионский триллер «Ночной агент» на четвертый сезон. Об этом сообщает Variety.

Анонс состоялся необычным способом. В центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, зазвонил телефон, и случайные прохожие «ответили на звонок», после чего на гигантском экране появилось сообщение о возвращении сериала.

Гэбриэл Бассо вновь исполнит роль агента ФБР Питера Сазерленда, защищающего страну от коррупции в высших эшелонах власти. Создатель шоу Шон Райан пообещал зрителям «еще больше поворотов и острых ощущений».

Третий сезон, вышедший в феврале, завершился на том, что Сазерленд отправился в Стамбул по следу сбежавшего сотрудника казначейства и столкнулся с теневой финансовой сетью и наемными убийцами.

Съемки четвертого сезона впервые пройдут в Лос-Анджелесе. Для города это важное событие на фоне оттока кинопроизводства в другие регионы. Ранее Netflix уже снимал в Лос-Анджелесе такие проекты, как «Никто этого не хочет», «Адвокат Линкольна» и «Грызня».
 

