В России идет разработка восьми съедобных вакцин

В Институте экспериментальной медицины в России идет работа над созданием порядка восьми съедобных вакцин от различных вирусных и грибковых заболеваний. Об этом сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии им. акад. РАН А. А. Тотоляна Александр Суворов, пишет РИА «Новости».
«На мы создали порядка восьми разных таких пробиотических вариантов, которые могут защищать не только от вирусных заболеваний, но и от различных патогенных бактерий. Одна из таких разработок — комплексная двухкомпонентная вакцина, которая содержит антигены вируса гриппа и пневмококка, который очень часто утяжеляет развитие вирусных заболеваний», — рассказал Суворов на пресс-конференции.
Он добавил, что разработка такого вида вакцин началась в эпидемию коронавируса. «Мы готовили вариант противоковидной вакцины при различных вариантах, в частности, штамм „омикрон“ у нас тоже есть. У нас есть два варианта вакцины против вируса гриппа, у нас есть вакцина против пневмококка, и вот сейчас разработали три варианта вакцины против стрептококка группы В, который приводит к смерти новорожденных», — уточнил Суворов.