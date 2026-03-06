В России идет разработка восьми съедобных вакцин

«На мы создали порядка восьми разных таких пробиотических вариантов, которые могут защищать не только от вирусных заболеваний, но и от различных патогенных бактерий. Одна из таких разработок — комплексная двухкомпонентная вакцина, которая содержит антигены вируса гриппа и пневмококка, который очень часто утяжеляет развитие вирусных заболеваний», — рассказал Суворов на пресс-конференции.



Он добавил, что разработка такого вида вакцин началась в эпидемию коронавируса. «Мы готовили вариант противоковидной вакцины при различных вариантах, в частности, штамм „омикрон“ у нас тоже есть. У нас есть два варианта вакцины против вируса гриппа, у нас есть вакцина против пневмококка, и вот сейчас разработали три варианта вакцины против стрептококка группы В, который приводит к смерти новорожденных», — уточнил Суворов.