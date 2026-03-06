Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении
Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS
Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля

Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»

В конце марта японский бренд Uniqlo выпустит коллекцию одежды в коллаборации с Disney и «Формулой-1», сообщает Hypebeast. В капсулу войдут взрослые и детские футболки с принтами. Релиз запланирован на конец марта.

Всего будет представлено три дизайна. Черная футболка получила принт в виде дороги, тянущейся вдоль позвоночника. На одной из белых моделей спереди изображена гоночная трасса в форме головы Микки Мауса, а на спине расположен календарь гонок этого сезона. Третья футболка — тоже белая —украшена крупным черно-белым принтом в шашку и логотипами Микки Мауса и «Формулы-1».

Это не первая коллаборация «Формулы-1» и Disney. Ранее с ними объединился бренд Gentle Monster и выпустил коллекцию оправ, напоминающих гоночные автомобили.

В линейку вошли восемь моделей очков, каждая представлена в нескольких цветах. Все оправы отличаются сложными формами, похожими на обтекаемые корпусы болидов. У некоторых моделей есть «крыша» над переносицей и полосы, имитирующие гоночный окрас. Сбоку на оправе разместили логотип «Формулы-1» вместе с силуэтом Микки Мауса.

