Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»

Сам Идрис добавил: «Меня всегда тянуло туда, где пересекаются культура, зрелищность и точность, и „Формула-1“ находится ровно в этой точке. Я и до съемок очень уважал этот спорт, но погружение в него позволило по-настоящему понять, сколько за всем этим стоит инноваций, страсти, интенсивности и на каком запредельном уровне работают пилоты. Я искренне рад стать глобальным послом. Быть частью этого мира теперь для меня действительно много значит. Я горжусь тем, что представляю то, что вдохновляет и объединяет людей по всему миру».