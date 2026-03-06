«Знаете, что было по-настоящему странным? Когда я снималась в этом сериале, я много тренировалась, потому что знала, что так нужно, и сильно похудела — я была примерно 46-го размера, а один из корсетов был 42-го. А потом люди заговорили о том, что у меня большой размер, и я подумала: „До чего мы докатились, если я — самая крупная женщина, которую вы готовы видеть на экране?““