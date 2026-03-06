Актриса Никола Коклан, известная по роли Пенелопы в хите Netflix «Бриджертоны», рассказала о неприятном опыте общения с поклонницей.
По словам Коклан, нетрезвая девушка подошла к ней в общественном туалете и принялась открыто комментировать ее тело, чем очень смутила актрису.
«Помню, однажды очень пьяная девушка заговорила со мной в туалете: „Я полюбила ‚Бриджертонов‘ из-за твоего тела“. И она начала обсуждать его, а я думала: „Я хочу умереть. Я так это ненавижу…“ Это очень тяжело, когда ты месяцами работаешь над чем-то, не видишь свою семью, полностью посвящаешь себя, а потом все сводится к тому, как ты выглядишь, — это так чертовски скучно», — сказала актриса.
Коклан не впервые сталкивается с обсуждением своей фигуры. Выход третьего сезона, где она похудела ради роли, вызвал волну комментариев о ее «пышных формах»:
«Знаете, что было по-настоящему странным? Когда я снималась в этом сериале, я много тренировалась, потому что знала, что так нужно, и сильно похудела — я была примерно 46-го размера, а один из корсетов был 42-го. А потом люди заговорили о том, что у меня большой размер, и я подумала: „До чего мы докатились, если я — самая крупная женщина, которую вы готовы видеть на экране?““
Коклан регулярно выступала против хейтеров, критикующих ее внешность, на протяжении всего своего участия в «Бриджертонах». «Если у вас есть мнение о моем теле, пожалуйста, пожалуйста, не делитесь им со мной… Очень тяжело каждый день получать тысячи мнений о том, как ты выглядишь», — писала она в 2022 году.
В 2024 году, во время выхода третьего сезона, Коклан рассказала, что настояла на очень откровенной сцене как ответ троллям, критиковавшим ее вес: «Там есть сцена, где я полностью обнажена, и это была моя идея, мой выбор. Я чувствовала себя прекрасно в тот момент и подумала: „Когда мне будет 80, я хочу оглянуться на это и вспомнить, как чертовски шикарно я выглядела!““