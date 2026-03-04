Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный тизер фильма «Пропасть». Премьера триллера с Марком Эйдельштейном состоится 28 мая.
Лента расскажет о счастливых молодоженах Даше и Саше, которые отправляются в свадебное путешествие. Но оно оборачивается авиакатастрофой, во время прыжка с парашютом, молодожены и их пилот Артем (бывший Даши) застревают над горной пропастью.
Главные роли в картине помимо Эйдельштейна сыграли Тина Стойилкович («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Степан Белозеров («Лед-3»). Режиссером выступил Алексей Ионов.
Недавно стало известно, что Марк Эйдельштейн, получивший мировую известность после фильма Шона Бейкера «Анора», исполнит главную роль в фильме «Становясь Капой». Для актера эта работа станет дебютом в англоязычном кино. Фильм расскажет историю любви и творческого союза прославленных военных фотографов Герды Таро и Роберта Капы на фоне политических потрясений 1930-х годов.