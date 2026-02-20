Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт

В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри

Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт

Афиша Daily
Фото: FilmNation Entertainment

Российский актер Марк Эйдельштейн, получивший мировую известность после фильма Шона Бейкера «Анора», исполнит главную роль в фильме «Становясь Капой». Об этом сообщает Variety.

Для актера эта работа станет дебютом в англоязычном кино. Фильм расскажет историю любви и творческого союза прославленных военных фотографов Герды Таро и Роберта Капы на фоне политических потрясений 1930-х годов.

Партнершей Эйдельштейна по съемочной площадке станет Эстер МакГрегор (дочь Юэна МакГрегора), известная по фильмам «Плохая девочка» и «Комната по соседству». Компанию Эйдельштейну и МакГрегор составили Эмили Кэри, Уильям Гао, Набхан Ризван, Росси де Пальма, Матье Деми, Брюно Гуэри, а также Клеманс Поэзи и Дэнни Хьюстон.

Режиссером и сценаристом проекта выступила Шарлотта Колберт, чей дебютный фильм «Она восстанет» был отмечен наградой в Локарно. Съемки проходили в Бильбао, Мадриде и Париже и уже завершены. Сейчас картина находится на стадии постпродакшена в Лондоне.

Расскажите друзьям