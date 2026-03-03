8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы

Поздравлять москвичек и гостей столицы и дарить им цветы будут 8 марта на Тверской площади и старом Арбате. Акция продлится с 10.00 до 13.00. Помимо этого, активисты вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят автолюбительниц.