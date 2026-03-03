8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы

Накануне Международного женского дня 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые!». Более чем на 60 площадках участники проекта «Молодежь Москвы» поздравят жительниц и гостей города с наступающим праздником, говорится на сайте Mos.ru.
Поздравлять москвичек и гостей столицы и дарить им цветы будут 8 марта на Тверской площади и старом Арбате. Акция продлится с 10.00 до 13.00. Помимо этого, активисты вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят автолюбительниц.
Женщинам также будут вручать букеты на 36 площадках, включая станции метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская» и «ВДНХ», и других общественных пространствах во всех округах Москвы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 8 марта в Москве ожидается солнечный день. Температура воздуха составит от –6 до –1 градуса.