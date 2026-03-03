56 классных подарков на 8 Марта до 5000 рублей: маме, подруге, коллеге



Многие девушки действительно любят те самые конфеты со вкусом райского наслаждения, дополните их пеной для душа «Рафаэлло» в виде взбитых сливок — и оригинальный подарок готов. Или отметьте Международный женский день вместе, подарив подруге два билета на концерт женского стендапа — вот уж где настоящая girl power. Еще одним милым подарком станет серьга в форме нерпы, чьи ласты складываются в сердечко. Украшение разработано вместе с фондом «Озеро Байкал», и 10% с каждой его покупки отправляется на реализацию программы научных исследований и сохранения уникального байкальского тюленя.