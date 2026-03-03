Подарки

56 классных подарков на 8 Марта до 5000 рублей: маме, подруге, коллеге

Скоро 8 Марта, и порадовать хочется всех любимых женщин в окружении: маму, жену, сестру, подруг, коллег. Как поздравить всех дорогих людей и уложиться в бюджет? Собрали большой список: здесь подарки от 700 до 5000 рублей на любой вкус.

Подарки для мамы 

Что может украсить ее домашнее пространство, напоминая о вас? Диффузор в виде нежного букета цветов, свеча, мгновенно создающая атмосферу уюта, или эстетичная тарелка, превращающая любое блюдо в праздничное. А термотушь для ресниц, которая не осыпается и не размазывается, и маска для восстановления волос — приятный символ проявления вашей заботы.

До 1500

Свеча Сedarwood, Patchouli, Jasmine Zieliniski&Rozen, 1450 р. 
Ароматический диффузор Green Tea Peony, Uso Paris, 1429 р.
Восстанавливающая маска для волос, The Renaissance Circle Davines, 1351 р.
Тарелка винтажная «Трапеза», Roomi, 750 р. 
Термотушь для ресниц, To My Skin, 1540 р.
Подарочный набор для волос «Экспертное восстановление», Yves Rocher, 2099 р.

До 3000

Еще семь подарков, которые тронут материнское сердце и обеспечат вашему любимому человеку необходимые минуты отдыха: набор травяных чаев «Забота», роскошная чайная пара из костяного фарфора, тканевые маски с модным ингредиентом — полинуклеотидами, которые питают и освежают кожу. А если вы хотите сделать маме оригинальный подарок в виде впечатлений, лучшее решение — билеты на концерт классической музыки.

Чашка с блюдцем из костяного фарфора «Винтаж Магнолия», Decor de table, 2990 р.
Ароматическое саше Anna с нотами лимона, лаванды и мускуса, Flame Moscow, 2100 р.
Подарочный набор Kumquat (легкий крем-комфорт для лица «Карите» и крем для рук «Карите — кумкват»), L’Occitane, 2808 р.
Два билета на концерт «Шедевры классики „Времена года“ А.Вивальди» в Музее Пушкина, от 2198 р. за два билета
Набор тканевых масок для сияния кожи PDRN Daily Mask VT Cosmetics PDRN, 2690 р.
Набор травяных чаев «Забота» (для спокойствия, легкости, удовольствия), «Травки», 1690 р.
Фотокнига «Минибук для мамы», 2490 р. 

До 5000

Косметика — беспроигрышный вариант подарка. Пусть вашим навигатором станут слова на упаковке: «антиэйдж», «увлажнение» и «пептиды». Патчи гарантируют сияние глаз минимум на месяц, а в коробочке с кремом для лица Last Tango Superbanka она найдет автограф актрисы Анны Михалковой, участвовавшей в разработке формулы средства. Для мам, которые ценят радости и пряности, мы включили в подборку красивые баночки специй и солнечную подставку для десертов.

Набор Smart Anti-Age, Icon Skin, 3149 р. 
Гидрогелевые патчи с витамином U и пептидами, Vitamin U Cuskin, 4530 р.
Крем для лица с пептидами Last Tango, Superbanka, 4000 р. 
Набор приправ «Вкусы Грузии», Kitchen Ceremony, 5000 р.
Десертница «Красное солнышко», «Антихрупкость», 3390 р.
Ароматизатор «Спокойствие» с керамической основой, Comfort Zone, 4950 р.

Подарки для коллеги

До 1500


Тюльпаны к 8 Марта — всегда хорошая идея, а если еще в форме чайной пары, которая будет радовать глаз на рабочем столе, — вообще отлично. В этой подборке недорогих подарков — все, что поможет друллеге взбодриться в начале рабочего дня, замедлиться в перерыве и расслабиться после.

Тушь для ресниц Excited Eyelash Mascara, Krygina Cosmetics, 1420 р.
Крем для рук и тела «Вишня и горький миндаль», Feel Moment, 475 р.
Чайная пара «Тюльпан», Roomi, 1030 р. 
Массажер гуаша для лица Bow For Me, Gold Apple, 693 р.
Дрипы Kopicat, «Индонезия Линтонг», 800 р.
Набор из трех мылец в форме лапки, Patissoncha x Refoam, 750 р.

До 3000
 

Универсально, но с индивидуальным подходом — подумайте, как ваша коллега любит проводить свободное время, и выберите самый подходящий из этих вариантов: подарочный сертификат на велнес-активности, от спорта до маникюра, косметичку для путешествий, книгу о женщинах в искусстве, платок твилли и дымку для волос для долгих весенних прогулок.

Книга «Женщина модерна: Гендер в русской культуре 1890-х — 1930-х годов», 2040 р.
Тревел-набор для ухода за телом и волосами, Ndless Beauty,  1701 р.
Тарелка закусочная из костяного фарфора Memphis, Shirokov, 2900 р.
Набор чая «Ароматические узоры», «Нитка», 2000 р.
Сертификат «Фитмоста», 3000 р.
Подарочный набор «Тюльпан» (дымка-спрей для волос и платок твилли), G.Love, 1950 р.

До 5000

Что можно подарить коллеге на 8 Марта, чтобы это выглядело как готовый упакованный презент, выбранный с заботой и участием? Фарфоровый сервиз, диффузор популярной парфюмерной марки, шелковый платок с авторским принтом или свечу необычной формы — листайте в поисках нужного.

Свеча в форме матрешки Femme малая, Marie Flame Moscow, 3600 р.
Подарочный сертификат «Афиши», 5000 р. 
Чайно-столовый сервиз «Луч», Decor de table, 3990 р.
Набор уходовых средств I Glow You Darling* х, re-feel, 3420 р. 
Шелковый платок «Ромбы», Qari Qris, 4500 р.
Диффузор Grapefruit, Basil, Petitgrain Zielinski&Rozen, 3600 р.

Подарки для подруги, сестры или девушки

До 1500

Подарки, которые заставят улыбнуться: яркие кисти для макияжа, бомбочка для ванны в виде лапки или бокал в форме «пьяной» ромашки. Мелочь, а приятно. 

Бомбочка для ванны в форме лапки Paw Blue Bomb, Patissoncha, 1000 р.
Бокал «Пьяная Дейзи», Retable, 1300 р. 
Набор кистей для макияжа Solid Crush Brush, RAD, 1176 р.
Складная расческа-брелок Heart Brush розовая, Lador, 834 р.
Тревел-набор средств в саше Stick Pouch Kit, Round Lab, 1190 р.
Бальзам для губ, To My Skin, 761 р.

До 3000


Многие девушки действительно любят те самые конфеты со вкусом райского наслаждения, дополните их пеной для душа «Рафаэлло» в виде взбитых сливок — и оригинальный подарок готов. Или отметьте Международный женский день вместе, подарив подруге два билета на концерт женского стендапа — вот уж где настоящая girl power. Еще одним милым подарком станет серьга в форме нерпы, чьи ласты складываются в сердечко. Украшение разработано вместе с фондом «Озеро Байкал», и 10% с каждой его покупки отправляется на реализацию программы научных исследований и сохранения уникального байкальского тюленя. 

Комплект постельного белья из хлопка, Pamtok Pragma, 2967 р.
Серьги-шандельеры с перламутровым жемчугом, Lime, 2599 р.
Пена для душа с эффектом взбитых сливок «Рафаэлло: Вкус наслаждения», Rum Rum, 2070 р.  
Два билета на концерт женского стендапа, от 2580 р.
Клаймбер «Нерпа», «Ареал» х Фонд «Озеро Байкал», 2390 р.  
Набор для сияния кожи, UIQ, 2000 р.

До 5000

Правильное очищение и интенсивное увлажнение — база в уходе за кожей, поэтому вы точно не промахнетесь, купив такую косметику в симпатичных наборах. Хорошим подарком подруге, погруженной в велнес-культуру, станут лимфодренажные бьюти-находки — гаджет для самомассажа и целый набор косметики для подтянутого овала лица. Для гедонистки советуем присмотреться к парфюму с ароматом солнечной магнолии и украшению в виде цветка. Пикник «Афиши» нескромно считаем одним из главных событий приближающегося лета — дарите билет своей бести или сразу покупайте парный: до 14 марта при оформлении заказа можно выбрать акцию «Вместе» и получить скидку 10%

Туалетная вода Les fleurs de Lanvin Sunny Magnolia, Lanvin, 3291 р.
Билет на Пикник «Афиши»-2026, 4000 р.
Набор для глубокого увлажнения кожи, Don’t Touch My Skin, 4290 р.
Гуаша Body Tool из дерева для лимфодренажного массажа, Leav, 4700 р.
Набор Smart Drainage, Icon Skin, 3329 р. 
Набор «Essentiel Идеальное очищение» (очищающая пенка и профессиональная щеточка для лица), Comfort Zone, 4100 р.
Подвеска «Цветок. Голубой», Qari Qris, 5000 р.
