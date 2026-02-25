Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним

Фото: Home Box Office (HBO)

HBO продлил сериал «Индустрия» на пятый сезон, на нем шоу завершится. Об этом сообщает Deadline.

«Уже некоторое время мы размышляем о том, как лучше всего завершить сериал. В отличие от некоторых наших персонажей, мы знаем, когда нужно уйти с вечеринки. Мы хотели бы поблагодарить нашу преданную фанатскую базу, особенно тех, кто смотрел нас с самого первого дня», — сообщили создатели Микки Даун и Конрад Кей.

Четвертый сезон сериала стартовал 11 января этого года. Последний эпизод выйдет 1 марта.

В шоу играют звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Кирнан Шипка, Джек Фартинг («Заплутавшие»), Тохиб Джимо («Тед Лассо»), Эми Джеймс-Келли («Три семьи»), Макс Мингелла («Рассказ служанки») и другие.

«Индустрия» рассказывает о выпускниках экономических школ и институтов, которые стремятся покорить финансовую индустрию Лондона. По данным HBO, мировые рейтинги 4-го сезона примерно на 30% превышают показатели третьего сезона. В США эпизоды в среднем смотрят 1,7 млн зрителей. 

