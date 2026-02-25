Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним

«Уже некоторое время мы размышляем о том, как лучше всего завершить сериал. В отличие от некоторых наших персонажей, мы знаем, когда нужно уйти с вечеринки. Мы хотели бы поблагодарить нашу преданную фанатскую базу, особенно тех, кто смотрел нас с самого первого дня», — сообщили создатели Микки Даун и Конрад Кей.