Афиша Daily
Фото: Lucasfilm

Lucasfilm представил новые кадры «Мандалорца и Грогу» — полнометражного продолжения сериала «Мандалорец». Премьера проекта намечена на 22 мая.

Зарождающаяся Новая Республика, отстаивая идеалы повстанцев, нанимает для задания охотника за головами — Мандалорца — и его юного ученика Грогу (он же малыш Йода).

Главную роль вновь исполнит Педро Паскаль («Материалистка»). В актерский состав также вошли Сигурни Уивер («Чужой»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джонни Койн («Что бы вы сделали»).

Первый трейлер картины опубликовали еще в сентябре, а второй — показали на Супербоуле. В нем главные герои едут по ледяной планете в упряжке.

1/3
© Lucasfilm
2/3
© Lucasfilm
3/3
© Lucasfilm

«Мандалорец и Грогу» станет первым фильмом во вселенной «Звездных войн» после вышедшего в 2019 году завершения трилогии сиквелов «Скайоукер. Восход».

В ближайших планах Lucasfilm — еще один полнометражный проект, «Звездные войны: Звездный истребитель». Его действие развернется спустя пять лет после событий части «Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Главные роли исполнят Райан Гослинг («Барби»), юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь»), Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

