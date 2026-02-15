От «Одержимой» до «Тела Дженнифер: как TikTok и Letterboxd воскрешают забытое кино

Сейчас популярность фильма зависит не только от оценки жюри, но и от того, насколько точно его кадры резонируют с сегодняшним внутренним состоянием зрителя. Сценарии по-прежнему в цене, но виральный потенциал стал для студий таким же весомым аргументом, как и крепкий сюжет. Кино превращается в живой ресурс — огромный мудборд, из которого каждое новое поколение вырезает свои смыслы и эстетику. И если для того, чтобы шедевр Жулавского снова ожил, Изабель Аджани нужно биться в конвульсиях под фонк-ремикс, — что ж, это вполне рабочая форма культурной преемственности. В конце концов, быть героем чьего-то эдита сегодня куда почетнее, чем просто числиться великим в пыльном архиве, который почти никто не открывает.