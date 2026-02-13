На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года

В Италии полиция арестовала 44-летнего гражданина Словакии, который приехал на Олимпийские игры-2026 поддержать свою национальную сборную по хоккею. Мужчина находился в розыске с 2010 года за серию краж в магазинах, сообщает NBC News.
Мужчину отследили, когда тот зарегистрировался в гостинице в миланском районе Баджо. Нарушителя закона доставили в центральную тюрьму «Сан-Витторе».
Отмечается, что задержанный знал о розыске, но все равно захотел посетить Италию, чтобы поддержать хоккеистов. Теперь он должен провести в заключении 11 месяцев и 7 дней.
Сборная Словакии дебютировала на Олимпийских играх в Милане 11 февраля. Первый матч прошел со сборной Финляндии и завершился победой Словакии со счетом 4:1.
XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. До Олимпиады допущены всего 13 российских спортсменов. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь.