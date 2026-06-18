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Фанаты сборной Шотландии оставили без пива несколько баров в Бостоне

Афиша Daily
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Фото: Patrick Smith — FIFA/FIFA via Getty Images

Фанаты сборной Шотландии выпили так много пива, что в некоторых барах Бостона этот напиток полностью закончился. Об этом сообщает издание NBC News.

14 июня на чемпионате мира по футболу состоялся матч между сборными Шотландии и Гаити. Шотландия выиграла со счетом 1:0 и заработала 3 очка, став лидером в группе C. 

Празднуя победу, фанаты сборной Шотландии буквально оккупировали бостонские бары и рестораны. В результате во многих питейных заведениях пиво полностью закончилось. По словам владельца одного из баров, «Тартановая армия» выпила в четыре раза больше напитка, чем обычно выпивается в четырехдневные выходные в честь Дня независимости. Бару даже пришлось организовать экстренный довоз. 

«Мы работаем здесь уже более 30 лет, и никогда ничего подобного не видели», — заявил операционный директор компании Hennessy Ноэль Сомерс.

В одном из баров даже сломалась дверца пивного холодильника, потому что фанаты открывали и закрывали ее много раз. 

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые он проходит сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Мы собирали самые обсуждаемые и милые моменты первой недели турнира. А еще рассказывали, в каких московских барах можно посмотреть матчи.

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