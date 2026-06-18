В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня

При этом частные предприятия и компании могли самостоятельно выбирать время начала работы в четверг. Сборная Узбекистана впервые участвует в чемпионате. Она сыграла с Колумбией со счетом 1:3. Дома матч смотрел и президент вместе с семьей. В следующем матче сборная Узбекистана сыграет 23 июня против Португалии.