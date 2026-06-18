В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня

Завершились съемки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Голливуд начал искать новые идеи на Reddit после успеха «Закулисья реальности»
Том Холланд объяснил, почему ИИ не угрожает творчеству
Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»
Два фильма Кшиштофа Кесьлевского выйдут в повторный прокат в России
Тим Кук: Apple повысит цены на свою продукцию
Александр Овечкин снялся в камео в финальной серии нового сезона «Беспринципных»
Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно
Tyga выступит в Екатеринбурге
Аналитики: кошки в России чаще всего теряются в июле — августе, а собаки — в начале января
Выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие»
Netflix закрыл сериал «The Boroughs» братьев Даффер после первого сезона
Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года
Бювар с автографом Николая II и собрание сочинений Александра Островского выставили на торги
Как снимали «Одиссею» Кристофера Нолана: вышел новый проморолик с комментариями актеров и режиссера
Том Холланд в новом трейлере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Вагнер Мора ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Хоррор «Психопатка» с Майкой Монро выйдет в российский прокат осенью
Нуми Рапас обвиняют в киберведьмовстве в трейлере «Hot Spot»
Дэниел Калуя снимется в «The Parlay» — новом фильме создателя «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга
Умерла актриса Дейви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»
Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в парке Горького
Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе
Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»
В Китае появились круизы «в никуда»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival
Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»
Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет

В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Peter Glaser/Unsplash

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил всем государственным организациям 18 июня начать работу на два часа позже из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, пишут РИА «Новости».

При этом частные предприятия и компании могли самостоятельно выбирать время начала работы в четверг. Сборная Узбекистана впервые участвует в чемпионате. Она сыграла с Колумбией со счетом 1:3. Дома матч смотрел и президент вместе с семьей. В следующем матче сборная Узбекистана сыграет 23 июня против Португалии.

Чемпионат мира по футболу начался 11 июня. «Афиша Daily» собрала все обсуждаемые, странные и милые моменты первой недели турнира.

Расскажите друзьям