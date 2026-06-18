Бювар с автографом Николая II и собрание сочинений Александра Островского выставили на торги

На аукционе можно приобрести и прижизненный сборник Николая Клюева «Мирские думы» с отсылкой к Григорию Распутину 1916 года. На четвертой странице книги сохранилась масштабная дарственная надпись автора, адресованная известному критику, публицисту и одному из организаторов объединения «Мир искусства» Дмитрию Философову. В этом развернутом инскрипте поэт цитирует песни каргопольских бегунов, народные пословицы, северные причиты и, что особенно примечательно, фиксирует прямую цитату из бесед со старцем Григорием Распутиным: «Головой лягать — мух гонять, миром думать — смерть попрать». Приобрести книгу можно будет как минимум за 500 тыс. рублей.