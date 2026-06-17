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Хоррор «Психопатка» с Майкой Монро выйдет в российский прокат осенью

Афиша Daily
Фото: Вольга/YouTube

Готический хоррор «Психопатка» («Victorian Psycho»), в котором главную роль сыграла звезда «Собиратель душ» Майка Монро, выйдет в российский кинопрокат 8 октября. Об этом сообщила компания «Вольга».

Мировая премьера картины состоялась в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Лента снята по роману Вирджинии Фейто «Викторианская психопатка». Писательница выступила автором сценария.

Видео: Вольга про кино/Telegram

Действие в хорроре разворачивается в 1858 году. В готическое поместье Энсор-хаус прибывает эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) — ей предстоит обучать детей столовому этикету и рассказывать им об истории их семьи.

Вскоре сотрудники поместья начинают необъяснимым образом исчезать, и владельцы дома задаются вопросом, все ли в порядке с их новой сотрудницей. Уинифред погружается в безумие и становится все более жестокой.

Фильм поставил Закари Уигон — режиссер «Стоп-слова». Владельца поместья мистера Паундса сыграл Джейсон Айзекс («Белый лотос»), роль няни исполнила Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»).

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