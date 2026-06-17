Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival

В «ГЭС-2» в рамках Beat Film Festival прошли показы документального фильма «Мы не знакомимся» и его публичное обсуждение. Модератором беседы с режиссером картины и ее героями стала редактор «Афиши Daily» Шура Богачева.
Лента «Мы не знакомимся» Юлии Гуськовой рассказала о московских нефорах, тусующихся на Китай-городе. В центре истории оказался 17-летний Глеб, который находит друзей, похожих на него, и вместе с ними строит планы на взрослую жизнь.
На фестивале фильм показали трижды — и билеты были распроданы за неделю до события. «Зал много смеялся, мои герои — громче всех, и для меня это лучший знак», — поделилась Юлия Гуськова.
«Порадовало, что показы фильмов о современных неформалах завершились солдаутами, что зрители после просмотра охотно задавали вопросы конкретно главным героям фильма — Глебу и Ване. Их интересовало, какую музыку слушают эти необычно выглядящие парни, как они относятся к цебэшникам, с кем они встречаются, каких блогеров обожают. Достойного контента с неформальной молодежью сейчас очень мало, тем более в видеоформате. Но потребность знать, чем они живут, на удивление огромна. И кино вроде „Мы не знакомимся“ в контексте истории суперважно», — отметила Шура Богачева.
Кинокритик Никита Лаврецкий ранее выбрал пять любопытных картин из программы Beat Film Festival. В его список вошла работа Гуськовой. Лаврецкий предлагал ценить редкий для кинематографа проект здесь и сейчас. «Из‑за драматургической нестройности и формальной расхлябанности картина явно запечатлевает больше, чем задумывал автор», — писал он.