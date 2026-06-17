Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival

«Порадовало, что показы фильмов о современных неформалах завершились солдаутами, что зрители после просмотра охотно задавали вопросы конкретно главным героям фильма — Глебу и Ване. Их интересовало, какую музыку слушают эти необычно выглядящие парни, как они относятся к цебэшникам, с кем они встречаются, каких блогеров обожают. Достойного контента с неформальной молодежью сейчас очень мало, тем более в видеоформате. Но потребность знать, чем они живут, на удивление огромна. И кино вроде „Мы не знакомимся“ в контексте истории суперважно», — отметила Шура Богачева.