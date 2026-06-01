5 главных фильмов фестиваля Beat (Йе! Коппола! Китай-город!) и гид по всей программе

Безусловно, нельзя запретить художникам создавать самовлюбленные автофикшны, поэтому есть более насущный вопрос, который хочется задать взявшемуся за этот жанр автору. Удалось ли ему таки найти себя и смысл для своего творчества? Едва ли. Уилсон все время куда-то спешит и монтирует фильм еще до того, как придумывает для него тему и задачу, — будто завершить проект и есть самоцель. Первый кандидат на звание главного героя (помимо себя самого) появляется у него примерно за полчаса до конца фильма (это стареющий музыкант из кавер-бенда, недавно потерявший невесту-судью). В то же время единственное тематическое ответвление, которое автора явно интересует по-настоящему, он и вовсе выпускает из виду. А именно — все, что касается девелоперских интриг и политических реформ вокруг застройки Нью-Йорка, актуальных для Уилсона как для арендодателя (поклонники шоу хорошо помнят серию, в которой он стал владельцем многоквартирного дома).