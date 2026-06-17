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Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: пресс-служба ВДНХ

Всероссийский музей декоративного искусства открыл выставку «Вера Мухина: диалоги, грани» — новый взгляд на творческое наследие известного скульптора. Выставка будет работать до 26 сентября.
 

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© Пресс-служба ВДНХ
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© Пресс-служба ВДНХ
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© Пресс-служба ВДНХ
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© Пресс-служба ВДНХ

Экспозицию сопровождает спецпроект «Москва Веры Мухиной» — карта-путеводитель по местам Веры Мухиной, которая будет доступна бесплатно для посетителей во Всероссийском музее декоративного искусства, инфоцентрах ВДНХ и парка Горького, а также в Театре им. Пушкина и бистро «Цирк».

Презентация путеводителя прошла на крыше павильона ВДНХ, у основания монумента «Рабочий и колхозница» — легендарного памятника эпохи Веры Мухиной и флагманской площадки Лектория ВДНХ. Там же состоялась лекция куратора Кирилла Гаврилина «Вера Мухина — новые горизонты. Неизвестное наследие», посвященная результатам исследования наследия скульптора и открытиям, сделанным в процессе подготовки выставки.

© Пресс-служба ВДНХ

Карта представляет, какую Москву видела и создавала Вера Игнатьевна Мухина, фиксирует не только адреса, но и смыслы: где жила, где работала, какие пространства формировала скульптор. «Это не только туристический гид в привычном смысле, а приглашение к прогулке  и встреча с подлинным наследием», — отмечают создатели.

Составлять карту  музею помог правнук выдающегося скульптора Алексей Веселовский. Он также предоставил фотографии из семейного архива, которые ранее никогда не публиковались.

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© Пресс-служба ВДНХ
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© Пресс-служба ВДНХ

В путеводителе отмечено 26 локаций, среди которых — первый адрес проживания Веры Мухиной в Москве, Доходный дом Пороховщикова, где располагалась студия Константина Юона, учителя Мухиной, госпиталь при Обществе русского коннозаводства — Мухина здесь работала медсестрой и в 1916 году познакомилась с будущим мужем. Можно также найти ателье мод, где Мухина вместе с Александрой Экстер и Надеждой Ламановой работали над новыми моделями женской одежды, Театр имени Пушкина, бывший Театр Таирова, где они придумывали с Экстер декорации и костюмы к спектаклям «Фамира-кифаред», «Покрывало Пьеретты», Театр имени Вахтангова — тут оформлялся спектакль «Электра», а также МАРХИ, выросший из архитектурного факультета ВХУТЕИНа, в котором Мухина преподавала. Тираж карты составил более 25 тыс. экземпляров.

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