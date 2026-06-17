Умерла актриса Дэйви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»

Умерла американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая Самару в хорроре «Звонок» Гора Вербински. Об этом cообщил Deadline.
Чейз было 35 лет. Она скончалась от осложнений, вызванных менингитом. Бойфренд актрисы Рой Эрнандес отметил, что у Дэйви диагностировали также несколько «серьезных инфекций крови».
Эрнандес добавил, что состояние Чейз было критическим и врачи предупреждали его, что ей, вероятно, осталось жить недолго. По словам Роя, у Дэйви случился сепсис, в результате которого ее организм отказал.
Дэйви Элизабет Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегас. Она начала карьеру актрисы в возрасте семи лет. Ее можно было видеть в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Скорая помощь». В 2001 году актриса получила роль Саманты Дарко в фильме «Донни Дарко» с Джейком Джилленхолом.
Чейз также работала артисткой озвучания. Ее голосом говорили Тихиро Огино в англоязычной версии «Унесенных призраками» и Лило в «Лило и Стич». Роль Самары в «Звонке» принесла актрисе награду MTV Movie Awards как лучшей злодейки года.
С 2006 по 2011 год Чейз периодически появлялась в сериале HBO « Большая любовь» в роли молодой социопатки Ронды Волмер, а в 2009 году она повторила свою роль Саманты Дарко в фильме «Донни Дарко». После съемок в фильме ужасов Томаса Деккера «Джек возвращается домой» 2016 года Чейз в значительной степени отошла от актерской карьеры.
По словам Эрнандеса, Дэйви столкнулась с рядом трудностей в последние годы, включая травлю и ссору с семьей. Она «пыталась найти безопасность и счастье в центре Лос-Анджелеса». По данным TMZ, актрису госпитализировали в начале июня из‑за истощения.