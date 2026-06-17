Умерла актриса Дэйви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»

Дэйви Элизабет Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегас. Она начала карьеру актрисы в возрасте семи лет. Ее можно было видеть в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Скорая помощь». В 2001 году актриса получила роль Саманты Дарко в фильме «Донни Дарко» с Джейком Джилленхолом.