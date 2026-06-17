Американский актер Дэниел Калуя вновь поработает с режиссером Шакой Кингом, автором фильма «Иуда и черный мессия». Калуя сыграет в новом проекте постановщика под названием «The Parlay», сообщил Deadline.
Партнершей Калуи в фильме, по информации издания, может стать Тейана Тейлор («Битва за битвой»). Картину снимут по сценарию Зака Акерса и Скипы Бронки. Сейчас они дорабатывают текст вместе с Кингом.
Хотя подробности сюжета пока держатся в секрете, проект позиционируется как криминальный боевик. Его продюсерами выступят Адам Маккей и Тодд Шульман из Hyperobject Industries, Кинг и Брэндон Харрис из I’d Watch That, и Калуя.
Помимо «The Parlay», в планах Калуи — лента «Мисти Грин» Криса Рока и «Отель, отель, отель, отель» студии А24. Кроме того, актер выступает соавтором сценария фильма о Пауке-панке и продюсирует фильм «Барни».