Нуми Рапас обвиняют в киберведьмовстве в трейлере «Hot Spot»

У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака
Хоррор «Психопатка» с Майкой Монро выйдет в российский прокат осенью
Дэниел Калуя снимется в «The Parlay» — новом фильме создателя «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга
Умерла актриса Дейви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»
Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в парке Горького
Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе
Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»
В Китае появились круизы «в никуда»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival
Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»
Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет
Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс
В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Прокуратура запросила три года лишения свободы для блогерши Александры Митрошиной
Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали
Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации
200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году
Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»
Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью
Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу
Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году
Триллер «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат 12 ноября
Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями
Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»
Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании
У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей
Британец первым обогнул земной шар тремя способами — по суше, морю и воздуху
Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud»

Нуми Рапас обвиняют в киберведьмовстве в трейлере «Hot Spot»

Афиша Daily
Фото: Focus Features/YouTube

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Hot Spot». Главную роль в нем исполнила шведская актриса Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона», «Тайна семи сестер»).

Действие картины разворачивается в недалеком будущем, когда управление обществом берет на себя искусственный интеллект. В центре истории оказывается частный детектив, который расследует убийство.

Он обнаруживает группу повстанцев, способных подорвать власть цифрового повелителя. Синопсис утверждает, что по мере того, как личность детектива раскрывается, его мир погружается в состояние «гипнотического краха».

Видео: Focus Features/YouTube

Рапас, как показал трейлер, сыграла в проекте женщину, которую считают демоном и ведьмой. Она живет в центре для беженцев и, как считает детектив, «хакнула» систему. «Мы можем спасти друг друга», — заявляет она герою.

Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 21 августа. Его режиссером выступила автор «Соблазна» Агнешка Смочиньска. В актерский состав вошли, помимо Рапас, Андржей Конока и Рейка Киришима. Сценарий написал Робер Болесто.

Расскажите друзьям