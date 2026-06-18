Александр Овечкин снялся в камео в финальной серии нового сезона «Беспринципных»

В предыдущих сезонах в этой роли себя попробовали писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, непосредственный автор «Беспринципных рассказов» Александр Цыпкин, певец и продюсер Тимати, а также журналист и писатель Владимир Познер.