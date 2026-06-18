Тим Кук: Apple повысит цены на свою продукцию

Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал глава компании Тим Кук. Причина — дефицит чипов оперативной и встроенной памяти, которые дорожают на фоне спроса со стороны ИИ-компаний.
Кук отметил: Apple очень старалась отсрочить рост стоимости своей продукции. Но, по его словам, ситуация дошла до предела.
«К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромный рост расходов, который перекладывают на нас, и старались оградить покупателей от подорожания, но ситуация стала неустойчивой», — заявил топ-менеджер.
Кук не раскрыл, на какую именно продукцию Apple поднимет цены. Велика вероятность, что подорожание коснется выходящих осенью iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold.
С прошлого года цены на чипы памяти и накопители выросли в четыре раза. Google, Microsoft, Meta* и Amazon на фоне подорожания объявили об увеличении затрат и росте производственных бюджетов.
В начале месяца Apple презентовала новую версию операционной системы iOS 27. Она будет поддерживать все смартфоны, начиная с iPhone 11. Публичная бета-версия станет доступна уже в июле. Полноценный релиз намечен на осень текущего года вместе с macOS 27 под названием Golden Gate.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.