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Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Apple TV/YouTube

Бен Стиллер в подкасте «Roomates» рассказал, что готовит к выходу сериал о команде «Нью-Йорк Никс», пишет Deadline. Картину покажут на HBO, производством занимается А24.

Режиссер многосерийного сериала Стиллер обещает «проследить всю историю франшизы с 90-х годов до невероятного, рекордного успеха, который наконец-то вернул чемпионский титул в Нью-Йорк». Звезда «Знакомства с Факерами» добавила, что работа над проектом началась «незадолго до начала плей-офф», а производство, вероятно, продолжится в течение следующего года. Кто снимется в ленте, пока неизвестно.

Недавно стало известно, что Стиллер намерен впервые сыграть главную роль в комедийном сериале. Он ведет переговоры об участии в проекте «Protective Custody», который разрабатывает Apple.

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Бен Стиллер