Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»

Бен Стиллер в подкасте «Roomates» рассказал, что готовит к выходу сериал о команде «Нью-Йорк Никс», пишет Deadline. Картину покажут на HBO, производством занимается А24.
Режиссер многосерийного сериала Стиллер обещает «проследить всю историю франшизы с 90-х годов до невероятного, рекордного успеха, который наконец-то вернул чемпионский титул в Нью-Йорк». Звезда «Знакомства с Факерами» добавила, что работа над проектом началась «незадолго до начала плей-офф», а производство, вероятно, продолжится в течение следующего года. Кто снимется в ленте, пока неизвестно.
Недавно стало известно, что Стиллер намерен впервые сыграть главную роль в комедийном сериале. Он ведет переговоры об участии в проекте «Protective Custody», который разрабатывает Apple.